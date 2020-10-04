استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ841 جنيها

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية بأسواق المال والبورصات العالمية لليوم التاثي على التوالي، وذلك عقب تذبذب في الأسعار الفترة الأخيرة.

وسجّل الذهب عيار 24 نحو 961 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم السبت 841 جنيهًا، كما سجّل الذهب عيار 18 نحو 721 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و734 جنيهًا.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، بالتزامن مع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، واصل الذهب مكاسبه اليوم الجمعة، واتجه على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين، وربطت الوكالة بين إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن وإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1915.34 دولار للأوقية "الأونصة"، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1922.20 دولار، وذكرت الوكالة أن المعدن الأصفر ربح 2.9% منذ بداية الأسبوع.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ "الآمن".

وأضاف كبير محللي السوق لدى أواندا: "أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعا.. بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة".

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى "أكسي كورب": "هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب لأننا سنرى على الأرجح تحفيزا في وقت قريب. يتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة".

وشهد المعدن النفيس حالة كبيرة من الاضطرابات جعلته يرتفع بنسبة تتجاوز 50% من بداية العام حتى الآن، ورغم وجود حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 1000 جنيه منذ نحو شهرين.