غدا.. صرف معاشات من يتقاضون أكثر من ألف وحتى ألفي جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر، لأصحاب الشريحة الثانية والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، غدا الإثنين، الموافق الخامس من أكتوبر، وذلك لمن يتقاضون أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويستمر الصرف لهم حتى الثلاثاء .

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، سيتم الصرف لهم اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافقين السابع والحادي عشر من أكتوبر، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم.

25 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات والدفعة الثانية للعلاوات الخمس

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينات صراف آلي

وشدد على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا متابعته اللحظية لغرفة العمليات، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر، إضافة لصرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس.