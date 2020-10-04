لأول مرة بصحة الدقهلية.. قسطرة لتوسيع ضيق شديد بوصلة غسيل كلوي لمريضة

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي لأول مره بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي تبلغ من العمر 57 عاما، تعاني من ضيق شديد في وصلة الغسيل الكلوي بعمل تدخل علاجي بالقسطرة؛ لتوسيع الوصلة باستخدام البالونات عالية الضغط.

وقال "مكي"، إن المريضة كانت تعاني من ضيق شديد بالوصلة الوريدية الشريانية "وصلة الغسيل الكلوي"، بالذراع الأيسر، وتدخل فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، بإنهاء معاناتها، وتمكن الفريق من استقبال المريضة، وعمل قسطرة تشخيصية، وتصوير أوردة الذراع الأيسر، مضيفا أنه تم عمل تدخل علاجي بالقسطرة، عن طريق توسيع الوصلة؛ باستخدام البالونات عالية الضغط.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى، والفريق الطبي المكون من فريق من قسم جراحة الأوعية الدموية، وهم: الدكتور هاني حسني، والدكتور أحمد خليل، والدكتور محمد إبراهيم، و الدكتور هشام زكريا، بالتعاون مع فريق طبي من قسم الكلى، برئاسة الدكتور أسامة الشحات، والدكتور حامد العراقي، والدكتور أحمد النقيب، والدكتور محمد كمال وباقي الفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين.

ووعد الدكتور سعد مكي، بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشددا على أن الكل يعمل على قدم وساق، ويجتهد من أجل خدمة الوطن مهما كانت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن فريق طبي بالمنصورة الدولي، نجح قبل أسبوعين في إجراء جراحة قلب مفتوح؛ لاستبدال الصمام الميترالي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بالقلب لمريض يبلغ من العمر 56 عاما.

ووصف "مكي" العملية بأنها إنجاز جديد لأطباء الجيش الأبيض، حيث كان يعاني من ضغط مزمن وارتجاع شديد بكل من الصمام "الميترالي، وثلاثي الشرفات بالقلب"، ما ترتب عليه حدوث تضخم بعضلة القلب، ونقص بكفاءتها، وحدوث ارتجاف مزمن بالأذين بالقلب، كما يعاني من صعوبة بالتنفس وإجهاد شديد مع المجهود البسيط.

وحضر المريض إلى مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي"، وحدث التدخل الجراحي العاجل من الفريق الطبي، وعمل جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي، وإصلاح "ثلاثي الشرفات بالقلب"، واستغرقت العملية حوالي أربع ساعات، وتعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.