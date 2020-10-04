كورونا يوجه ضرباته للرؤساء والحكام: أصاب 8 آخرهم ترامب

ما زال فيروس كورونا يوجه ضرباته المتتابعة نحو الرؤساء والسياسيين، فمنذ بداية الجائحة، أصيب عدد من رؤساء دول العالم، كان آخرهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد أن التقى عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، إضافة إلى إصابة مساعدته "هوب هيكس" بالفيروس.

ويستعرض "الوطن" قائمة الرؤساء الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى الآن:

1- رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

كتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلنًا إصابته "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19، وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور، سوف نتجاوز هذا معًا!".

1- أمير موناكو

في مايو الماضي، أعلن القصر الملكي لأمير موناكو ثبوت إصابة الأمير "ألبرت" بكورونا، وقبل ثلاثة أيام من إصابته، أصيب وزير دولة موناكو "سيرج تي" بالفيروس.

2- الأميرة ماريا تيريزا

في مارس الماضي، توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا عن عمر ناهز الـ86 عاماً متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك أول أميرة تنتمي لعائلة ملكية تتوفى بالفيروس.

3- رئيسة بوليفيا

أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز عن تأكد إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت "آنييز" عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "روسيا اليوم"، أمس الخميس، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، وذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.

4- رئيس كازاخستان

وفي يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، عبر حسابه في "تويتر"، أن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم توكاييف الذي يبلغ من العمر67 عامًا، قد أصيب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة.

5- رئيس جنوب السودان

أعلنت رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزوجته، إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار، والجنرال ياو ياو.

6- رئيس البرازيل

وفي مارس الماضي، أكدت صحيفة "Odia" البرازيلية، إصابة رئيس البلاد جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل، حيث أكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس، وفقًا للصحيفة، ولم يجر تأكيد هذه المعلومات رسميًا بعد.

وكان "بولسونارو" قد عاد إلى البلاد في ذات الأسبوع، بعد زيارة للولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

7- رئيس فنلندا السابق

وأعلن مكتب الرئيس الفنلندي في مارس الماضي، أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا، حيث قال المكتب في بيان: "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري، في حالة جيدة"، وحكم اهتيساري، 82 عامًا، فنلندا من عام 1994، إلى عام 2000، وفاز بجائزة نوبل للسلام، لإسهامه لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.

إكرام: أثني على الإجراءت المشددة التي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعقيباً على ظاهرة إصابة الرؤساء بالفيروس ، "إن فيروس كورونا يهدد العالم أجمع، ولا يجوز الاستهتار به، وأن الرئيس دونالد ترامب تحدث مؤخرًا خلال المناظرة الأنتخابية مع مرشح الحزب الديمقارطي عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس، وأكد على ضرورة الالتزام بها".

وأضاف "بدر الدين"، قائلًا "إن موقف الرئيس الأمريكي تجاه الإجراءات الاحترازية للفيروس، من الممكن أن يؤثر عليه سلباً أو إيجاباً في الانتخابات الرئاسية القادمة، فإذا حدثت الإصابة رغم اتخاذ الإدارة الامريكية للإجراءات الاحترازية فقد يؤدي ذلك إلى تعاطف الشعب الأمريكي مع الرئيس ترامب، أما إذا حدثت الإصابة نتيجة التهاون أو الإهمال بالنسبة للإجراءات الوقائية، فسيؤثر ذلك سلباً على موقف الرئيس الأمريكي بالانتخابات، والتقييم هنا يرتبط بإدراك الشعب الأمريكي للأمر".

وأثنى أستاذ العلوم السياسية الإجراءات المشددة وواسعة النطاق التي تتخذها الحكومة المصرية والقيادة السياسية لمواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة، وما زال الالتزام بهذه الإجراءات إلى الآن والتي تظهر في اجتماعات الحكومة، فجميع الحاضرين يلتزمون بوضع الكمامات واتخاذ مسافة آمنة، ما يعد قدوة للشعب المصري، للالتزام بإجراءات الوقاية، والتي ساعدت بشكل كبير في تخفيف حدة الإصابات.