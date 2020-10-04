الشرطة الإسرائيلية تعتقل 38 شخصا في مظاهرات مناهضة لنتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ليلة الأحد، 38 شخصا في مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقال مصدر في الشرطة: "في مظاهرات ليلة الأحد، اعتقلت الشرطة 38 شخصا متورطين بسبب الإخلال بالنظام العام في مدينة تل أبيب"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

من جانبه كشف مكتب رئيس بلدية تل أبيب عن إصابة رئيس البلدية، رون خولداي، بجروح طفيفة خلال المظاهرات.

واندلعت احتجاجات حاشدة في مختلف مدن إسرائيل على الرغم من الاغلاق العام وفرض القيود الجديدة على المظاهرات ضد سياسات الحكومة ونتنياهو.

وطالب المحتجون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاستقالة بسبب أسلوب معالجته أزمة فيروس كورونا ومزاعم الفساد التي ينفيها.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، في صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الإغلاق المعتمد في بلاده لمكافحة تفشي كورونا لا جدوى منه، ولا جدوى من غيره من التدابير الحالية.

وأكد أولمرت: "الإغلاق الذي نجربه منذ أيام لن يغير أي شيء. وهذا الأخير، كالإغلاق الأول الذي أعلِن قبل عيد الباسوفر، لن يؤدي إلى أي تطورات جديدة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف منتقدا سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن مكافحة كورونا: "التدابير الجديدة التي تجري صياغتها لن تساعد على كبح انتشار كوفيد 19، ولن تساعدنا في مكافحة الوباء".

واعتبر أولمرت أن سياسة حكومية نتنياهو الحالية "لم تحقق ذرة من النجاح في مكافحة انتشار الفيروس منذ بدايته"، رغم اعتبار الأطباء والممرضين والمسعفين في إسرائيل "أبطالا"، وأن "نجاحات" نتنياهو المزعومة في هذا المجال لا توجد، برأيه، سوى في وسائل الإعلام.

اختتم انتقاده الشديد لحكومة نتانياهو قائلا: "من وجهة نظري، يعتبر فشل الحكومة الإسرائيلية في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا الأكبر منذ قيام الدولة".