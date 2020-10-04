مصادر: طرح 125 ألف وحدة سكنية في الإعلان الـ14 خلال أيام

قالت مصادر في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لـ"الوطن"، إنّ الصندوق يستعد لطرح 125 ألف وحدة سكنية خلال أيام، عبر الإعلان الـ14 من الإسكان الاجتماعي من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن الإعلان الـ14 كما يلي:

1. وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان، على طرح 125 ألف وحدة سكنية، 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و25 ألف وحدة إسكان متوسط، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، والمعروفة باسم الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

2. أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة للوحدات، سواء في الإسكان الاجتماعي، أو الإسكان المتوسط.

3. أوضحت "عبدالحميد" أنّ وحدات الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات.

4. جرت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعي بمساحة 75م2 (غرفتان وصالة)، بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بـ10 مدن في المناطق الآتية: "السماكين بمحافظة الإسماعيلية، مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبني مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا".

وكان مسؤولو وزارة الإسكان تفقدوا مشروع 262 عمارة "إسكان اجتماعي" بمدينة حدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الثالثة بإجمالي 6282 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجاز العمارات 70%، ثم تفقدوا مشروع 557 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الرابعة بإجمالي 13368 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 64%، ثم توجهوا بعد ذلك لتفقد مشروع 645 عمارة "إسكان اجتماعي" بإجمالي 15480 وحدة سكنية بـ466 عمارة ضمن المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 94%، و159 عمارة ضمن المرحلة الثالثة بنسب إنجاز 85%.

وكانت المهندسة مي عبدالحميد، أشادت بمعدلات تنفيذ الوحدات والجهد المبذول في المشروعات، وأثنى المهندس صلاح حسن على جودة التنفيذ والتشطيبات للوحدات، وشدد على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنية المقررة، والاهتمام بزيادة الخدمات المقدمة بالمشروعات، لما لها من تأثير إيجابي كبير على سرعة توطين السكان بالمدينة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وتفقدت مي عبدالحميد مواقع عمارات الإسكان الإجتماعي الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، وذلك لمتابعة موقف تقدم الأعمال ومراحل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، كما تفقدت المواقع المقترحة، برفقة رؤساء الأجهزة ومسؤولي الوزارة، تنفيذ عدد ١٣٥ ألف وحدة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، نظراً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالمدينة، حيث وجهت مى عبدالحميد، بحسن اختيار مواقع تنفيذ عمارات المشروع، وكذا التخطيط الجيد قبل بدء التنفيذ.