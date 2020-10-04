الإجراءات والمستندات المطلوبة لاسترداد نفقات العلاج من التأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إمكانية رد نفقات العلاج التي تتم خارج وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي، في حالات الضرورة القصوى، لـ4 فئات وهم: "المواليد والطلبة، الموظفين، وأصحاب المعاشات".

وترصد "الوطن" المستندات المطلوبة من كل فئة لاسترداد نفقات العلاج خارج وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا لما وزارة الصحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة للمواليد

المواليد هي الفئة من عمر يوم وحتى 6 سنوات قبل دخول المدرسة

ـ أصل الفاتورة.

ـ تقرير طبي مفصل عن الحالة.

ـ بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة.

ـ صورة كارنيه التأمين الصحي، وصورة البطاقة الصحية الملصق بها طابع التأمين الصحي.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.

ـ كتابة طلب موجه إلى مدير الشئون الطبية وموقع باسم ولي أمر الطفل.

الأوراق المطلوبة للطلبة

وهي الفئة فوق سن الـ 6 سنوات وتم دخولهم المدرسة

ـ أصل الفاتورة.

ـ تقرير طبي مفصل عن الحالة.

ـ بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة.

ـ صورة بطاقة التأمين الصحي، وصورة البطاقة الصحية الملصق بها طابع التأمين الصحي.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.

ـ كتابة طلب موجة إلى مدير الشئون الطبية وموقع باسم ولي أمر الطفل.

ـ شهادة قيد من المدرسة، إيصال تسديد مصاريف.

المستندات المطلوبة للمعاشات والموظفين

وهي الفئات الخاضعة لقانون 32 - 79 "معاشات، أرامل، إصابات العمل"

ـ أصل الفاتورة.

ـ تقرير طبي مفصل عن الحالة.

ـ بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة .

ـ صورة بطاقة التأمين الصحي، نموذج 1 من جهة العمل للموظفين.

ـ تحويل من العيادة التابع لها.

ـ في حالة الوفاة يحضر إعلام الوراثة، صورة شهادة الوفاة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عرض الأوراق والمستندات على اللجنة المختصة، للبت فيه سواء بالقبول أو الرفض، وذلك خلال 10 أيام من دخول المستشفى، وفي حالة دخول المريض المستشفى يتم التوجه لأقرب مستشفى تأمين صحي بجوار محل السكن.