طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، ويكون لطيف ليلا علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

حركة الرياح اليوم

وعن حالة الرياح ، فأشارت الهيئة إلي أنها معتدلة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد وتنشط أحيانا علي جنوب سيناء وشمال الصعيد مع توقع سقوط أمطار متوسطة (30%) تقريبا تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الاحمر .

حالة الملاحة البحرية اليوم

وعن حالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط فتكون خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج من متر إلي متر وربع ، أما البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين وربع .

وعن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأثنين

مكة 38 26

المدينة 40 24

الرياض 39 25

المنامة 36 30

أبو ظبي 39 28

الدوحة 38 30

الكويت 40 24

دمشق 32 13

بيروت 29 25

عمان 30 16

القدس 27 16

غزة 30 21

بغداد 37 19

مسقط 34 27

صنعاء 26 10

الخرطوم 38 27

طرابلس 35 23

تونس26 17

الجزائر 22 13

الرباط 24 12

أنقرة 28 9

إسطنبول 31 19

إسلام أباد 34 19

نيودلهي 36 22

جاكرتا 33 23

بكين 19 7

كوالالمبور 32 25

طوكيو 26 19

أثينا 31 20

روما 21 12

باريس 14 10

مدريد 20 10

برلين 18 11

لندن 16 10

مونتريال 14 9

موسكو17 11

نيويورك 18 12

واشنطن 21 9

نواكشوط 30 25

أديس أبابا 22 10