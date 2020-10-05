5 أكتوبر يوم نوبل.. 9 حصلوا على الجائزة و5 تحل ذكرى مولدهم ووفاتهم

تحل اليوم 5 أكتوبر ذكرى 14 من الحاصلين على جائزة نوبل في مجالات شتى بواقع حصول 9 على الجائزة في مثل هذا اليوم، بينما تحل ذكرى ميلاد ووفاة 5 آخرين حصلوا عليها الأمر الذي يمكن أن نصف هذا اليوم بـ"يوم نوبل".

ومؤخرا أعلنت المؤسسة السويدية التي تشرف على منح جائزة نوبل، أنه سيتم تسليم جائزة هذا العام يوم 10 ديسمبر وأن قيمتها ستزيد إلى 10 ملايين كرونة أي ما يعادل 110 آلاف دولار.

وتبين من الرصد أن التسعة الفائزين بالجائزة في مثل هذا اليوم هم كالتالي بحسب ترتيب السنوات:

2015- فوز الإيرلندي وليام كامبل، والصينية تو يويو، والياباني ساتوشي أومورا بجائزة نوبل في الطب لعام 2015 مناصفةً، لاكتشافهم أداة لقتل الطفيليات.

2016 - فوز جان بيار سوفاج وفريزر ستودارت وبين فيرينغا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016 لأعمالهم حول تصميم وتركيب الآلات الجزيئية.

2017 - فوز البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2017.

2018 - الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد تفوز بجائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي لنشاطهما ضد الاغتصاب والعنف والاستعباد الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

كما تحل في مثل هذا اليوم 5 أكتوبر ذكرى ميلاد 3 من الحاصلين على الجائزة وهم كالتالي بحسب ترتيب سنوات ميلادهم:

1879 - بيتون روس، عالم أمريكي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1966.

1887 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.

1930 - رينهارد سولتن، اقتصادي ألماني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.

أما من تحل ذكرى وفاتهم فهما:

1976 - لارس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.

2004 - موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

وجائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية في "الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، والطب" تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي، ويعد ألفريد نوبل، الصناعي السويدي ومكتشف الديناميت، هو الأب الروحي للجائزة، إذ قام بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في النادي السويدي - النرويجي في 27 نوفمبر 1895، وتم منح الجوائز لأول مرة عام 1901، وفي 1968، دشن البنك المركزي السويدي جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

وحصل 3 مصريين على هذه الجائزة وهم الرئيس الراحل أنور السادات في السلام، والأديب الراحل نجيب محفوظ، في الأدب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل في الكيمياء.