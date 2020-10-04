وزير الزراعة: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الأبحاث التطبيقية

أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المركز يضم نخبة متميزة من الكوادر البحثية، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل في إطار الرؤية الاستيراتيجية للدولة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا تحديث الري وإنتاج تقاوي الخضر وتحسين السلالات الوراثية للمواشي والنهوض بالمحاصيل الاستيراتيجية والحصر التصنيفي والتوسع الافقى والرأسي.

وأضاف القصير، خلال رئاسته لاجتماع لمجلس ادارة مركز البحوث الزراعية، أنَّه لأول مرة يكون لدينا حصر لمراكز تجميع الألبان حيث بلغ الاجمالي 862 مركزا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة الأصول غير المستغلة وتصنيفها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأشار إلى الجهود المبذولة في منظومة الكارت الذكي حيث يستطيع المزراع حاليا استخدامه في سداد كل الفواتير والمشتريات بعد لإضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت، مؤكدا دعم البحوث الزراعية شريطة أن تكون تطبيقية، ويتم الاستفادة منها على أرض الواقع وليست نظرية فقط.

وطالب بالاهتمام بتسويق منتجات مركز البحوث وفتح منافذ جديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزراعين بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة لتشجيع الباحثين.

ووجه وزير الزراعة بأن يكون لكل معهد ومعمل خطة محددة المعالم والأهداف والمدة الزمنية على أن تخضع للمراجعة والتقيم كل 3 أشهر، مشيرا إلى أنَّ الوزارة حاليا تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي.

وأشار إلى بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن والذي يستهدف التوسع في زيادة ميكنة الخدمات الزراعية.