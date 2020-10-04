إلغاء حفل تكريم أوائل الثانوية بشكل مفاجئ: "حضر الطلاب وغاب الوزير"

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلغاء احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، الذي كان من المقرر عقده ظهر اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وجاء قرار وزير التعليم، بإلغاء الاحتفالية بشكل مفاجئ، رغم تأهب القاعة للاحتفال، ووصول كل الطلاب الأوائل وبعض من أسرهم، وكذلك انتظار وسائل الإعلام ومندوبي الصحف في قاعة الاحتفالات المخصصة قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لبدء الاحتفال.

في سياق متصل، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القواعد والضوابط العامة المنظمة لغلق المنشآت التعليمية، كإجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا، حال ظهور إصابات في العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 17 أكتوبر الحالي.

وعمّمت الوزارة منشورًا على المديريات التعليمية، في إطار الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، لافتة إلى وضع عدة ضوابط وقواعد وقائية خلال سير العملية التعلمية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يلي:

إغلاق الفصل

يُغلق الفصل حال حدوث أكثر من حالة مؤكّدة خلال أسبوعين، وذلك لمدة 28 يومًا، تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الغلق، ويكون للإدارة التعليمية والإدارة الصحية، حق اتخاذ قرار الغلق.

إغلاق المدرسة

تُغلق المدرسة حال إغلاق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، إذ يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض في المدرسة، وتكون مدة الغلق 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.

إغلاق مجمع المدارس

يُغلق المجمع حال إغلاق مدرسة في مجمع مدارس، ثم إغلاق فصل بأي من المدارس في ذات المجمع، وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا، وذلك بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.

إغلاق مدارس قرية أو مدينة

يأتي ذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن، ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقرر.

إغلاق مدارس محافظة

يأتي تنفيذًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا، وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة، ويطبق القرار بواسطة ديوان المحافظة.

وتطبق هذه الإجراءات على المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير الفصل أو المنشأة، وعملية متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية، المقرر فيها ذهابه للمدرسة أو الحضور أون لاين.