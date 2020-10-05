طقس اليوم الاثنين 5/10/2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الطقس بجمهورية مصر العربية، أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

وتوقع الخبراء أيضًا، أن يكون الطقس لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في مصر

وعن حالة الرياح، أشار الخبراء إلي أنها معتدلة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتنشط أحيانًا علي جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع توقع سقوط أمطار متوسطة (30%) تقريبًا، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

أما حالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع المتر، أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين وربع .

الطقس في السعودية

وطبقًا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تشهد الأجواء السعودية سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

الطقس في الأردن

وطبقًا لإدارة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة؛ لتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.