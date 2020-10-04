جامعات أمريكية تسحب 30 مليون يورو من أخرى مصرية لصعوبات إدارية ومالية

أرسلت جامعة كورنيل كالس الأمريكية، خطابا إلى أحدى الجامعات المصرية، تنهي فيه اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت العام الماضي، وتهدف الى إنشاء مركز للتميز المصري الأمريكي، في الزراعة بتمويل قدره 30 مليون يورو، في كلية الزراعة بها، لأسباب أرجعتها الى الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ المركز طيلة الستة أشهر الماضية، مؤكدة أن الصعوبات لا يمكن التغلب عليها.

وأوضح الخطاب المرسل من الجامعة الأمريكية، التي تقود تحالف 4 جامعات أمريكية إلى الجامعة المصرية، وحصلت "الوطن"، على نسخة منه أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة المصرية، ملتزمة بأنهاء المشروع بشكل مُنظم، معربة عن أسفها لعدم القدرة على الاستمرار في علاقات العمل.

وأشارت إلى أن هدف "المركز" كان تسهيل الشراكات والتعاون بين الجامعات، وقطاعات الصناعة الحكومية الأمريكية، ونظيرتها المصرية، من خلال دفع البحث العلمي والابتكار في المجال الزراعي، بما يحقق النمو الاقتصادي في مصر في المستقبل القريب.

وكشف مصدر مسئول بالجامعة، أن الجامعات الأمريكية المشتركة تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى الوكالة الامريكية للتنمية في مقرها بمصر تفيد بمواجهة عقبات ادارية وبيروقراطية ومالية بمركز التميز بكلية الزراعة بتلك الجامعة، لافتاً إلى ان العمل يسير بصورة متميزة وطبيعية في مركز التميز البحثي القائم بين كل من الجامعات الأمريكية وجامعة الإسكندرية، والمخصص له 30 مليون يورو، وان هيئة المعونة أشادت بالعمل معهم.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير التعليم العالي بلغ حجم التمويل الى ثلاث جامعات مصرية 90 مليون يورو، لم تنجح الا جامعة الاسكندرية في الحفاظ على استمرار التمويل بتنفيذ ابحاث تطبيقية ناجحة في المجال الزراعي.

ودشنت الجامعة العام الماضي أول مركز للتميز في العلوم الزراعية بمصر بالشراكة مع جامعة كورنيل الأمريكية، بجانب 4 جامعات أمريكية كبري، وهي جامعة كاليفورنيا و ديفيز، وبرودو، وولاية ميتشجان، وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وخصصت تمويلاً قدره 30 مليون يورو لكل جامعة من الجامعات الثلاث.

وكانت كيتي دونوهو، نائبة رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد أكدت في تصريحات سابقة ان المركز يهدف الى توطيد العلاقات بين مصر وأمريكا من خلال توفير عدد من المنح الدراسية وتطبيق بحوث عالية القيمة والجودة لتحقيق نهضة في البحث العلمي في المجال الزراعي لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي لمصر.

ولفت إلى أن المركز سيكون له دور في الربط بين البحوث التطبيقية، وتبادل الخبرات لتوظيف الإمكانيات في مواجهة التحديات الموجودة في السوق المحلى، وأن القطاع الخاص من ضمن أهم التوجيهات التي تهدف الي تقويته وتوطيد العلاقات بينه وبين المؤسسات التعليمية، وسد الفجوة بين سوق العمل والأبحاث العلمية.

وكان مخططا لأن يقوم المركز، بدعم وتطوير التعليم الزراعي بمصر، من خلال منح دراسية داخلية، ومنح تدريب بالولايات المتحدة الأمريكية للطلاب والأساتذة والعاملين بالقطاع الزراعي علي مستوي جمهورية مصر العربية، وذلك بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في مختلف كليات الزراعة ومراكز البحوث والمعاهد البحثية المتخصصة في العلوم الزراعية، بجانب كبري الشركات العاملة في المجال الزراعي.