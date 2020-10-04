إنقاذ سيارة نقل قبل سقوطها بسائقها من أعلى حافة جبلية بأسوان

أنقذت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، سيارة نقل ثقيل محملة بالمياه، قبل سقوطها بسائقها من أعلى حافة جبلية بمنطقة "نجع الحوش"، جنوب قرية "الرمادي قبلي"، بدائرة مركز إدفو، شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء مصطفى عبد الفتاح، إخطاراً بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بوجود سيارة نقل عالقة على حافة جبلية، وبداخلها سائقها، بناحية "نجع الحوش"، في مركز إدفو، فأمر بسرعة انتقال أجهزة الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة نقل ثقيل محملة بالماء، عالقة على حافة صخرة مرتفعة بالمنطقة محل البلاغ.

ورجحت التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة إدفو، أن سائق السيارة يمر بأزمة نفسية، أدت إلى إصابته بحالة هستيرية وعصبية، كما لو كان متعمداً قيادة السيارة إلى الحافة الجبلية، بعد أن رفض ترك السيارة والنزول منها، كما قام بتمزيق ملابسه.

تمكنت القوات من السيطرة على السائق والتحفظ عليه بقسم الشرطة، والاستعانة بـ"ونش" لسحب السيارة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.