"الوطن" تنشر أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض في مطروح

تنشر "الوطن" جميع كشوفات أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التمريض للطلبة والطالبات، على مستوى محافظة مطروح، للعام الدراسي 2020 / 2021، والتي اعتمدها محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الأحد، بإجمالي 289 طالباً وطالبة.

وقال محافظ مطروح، في تصريحاته اليوم، إن عمليه القبول جرت طبقاً لجميع الضوابط واللوائح المنظمة، ومراعاة جميع معايير الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح.

وأضاف "شعيب" أنه تم قبول نسبة 95% من الطلبة المتقدمين من أبناء المحافظة، من ضمنهم 50% من مواليد مطروح، و45% من المقيمين بها والحاصلين على الشهادتين الإبتدائية والاعدادية من مطروح، بالإضافة إلى نسبة 5% من الوافدين والحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وبأقدمية إقامة أحد الوالدين بمدة لا تقل عامين في مطروح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أيضاً قبول 3 طلاب من أبناء مدينة سيوة، و3 طلاب من مدينة السلوم، واستثناءهم من شرط المجموع، لدعم وخدمة القطاع الصحي وسد العجز في الكوادر الطبية وأطقم التمريض بتلك المدن الحدودية النائية.

وقرر محافظ مطروح، في وقت سابق، فتح 3 فصول جديدة للتمريض للذكور، لأول مرة هذا العام، تشمل فصلين جديدين في مدينة مرسى مطروح، وفصل ثالث بمدينة الحمام، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار العمل على توفير كوادر فنية في التمريض بمستشفيات مطروح، لخدمة أهالى المحافظة.