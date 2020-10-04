مسؤول سعودي: نستقبل المعتمرين من كل أنحاء العالم في أول نوفمبر

قال المهندس هشام عبد المنعم وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن قرار سلطات المملكة بإعادة فتح العمرة جاء بعد دراسات، حيث سيجرى الفتح بشكل تدريجي وفقًا لأعداد محددة لمراعاة الإجراءات الصحية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "نفذنا خطة على 3 مراحل، الأولى وجود عدد معين من المعتمرين، سعوديين والمقيمين بالمملكة، وسنصل إلى المرحلة الثانية بعد أسبوعين نبدأ بزيادة هذه الأعداد ونراقب الوضع الصحي ونسب الشفاء بالمستشفيات، وبتاريخ 1 نوفمبر 2020 سنبدأ في استقبال المواطنين من كافة أنحاء العالم الإسلامي لأداء مناسك العمرة".

وتابع: "لدينا بوادر انحسار هذا المرض على مستوى العالم العربي والإسلامي، وهناك إجراءات صحية وبروتوكولات تضمن سلامة المعتمرين من ضيوف بيت الله الحرام".

وأشار، إلى أن موسم الحج الماضي كان تجربة ناجحة جدًا، حيث ستستفيد المملكة منها في موسم العمرة وستطبقها، وسيجرى إدخال بعض التحسينات عليها، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستشهد استقبال 20 ألف معتمر، ولو كانت المؤشرات الصحية منضبطة وفق الخطة سيجرى زيادة أعداد المعتمرين.

وواصلت وفود الرحمن من المعتمرين فجر اليوم أداء مناسك العمرة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيا وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة.

وقامت وزارة الحج و العمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخِدْمات بكل سرعة وإتقان، ووفرت النقابة العامة للسيارات مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين في كل من موقف كدي لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف بن داوود لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.