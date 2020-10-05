تحريات اقتحام مدرسة ببني سويف: المتهمون سرقوا أجهزة لبيعها للطلاب

اعترف سائق توك توك بأنه اقتحم مدرسة ثانوية فى مركز الفشن ببنى سويف ليلا من أجل سرقة أجهزة التابلت لبيعها لطلاب الثانوية العامة نافيا معرفته بأهميتها بالنسبة لهم وقال المتهم خلال التحقيق معه بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام إنه استعان بعاطل وقاما بالتسلل الى المدرسة ليلا ثم كسرا قفل غرفة الأجهزة وسرقنا ما بها من أجهزة ومن بينها 15 جهاز تابلت.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل اقتحام المدرسة حيث تبين قيام سائق وعاطل بارتكاب الجريمة بعد اقتحام المدرسة ليلا عن طريق كسر باب الباب، واقتحام غرفة الأجهزة وسرقتها وتحميلها فى توك توك والهرب بعدها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز الفشن بأمن بني سويف من مديرة مدرسة "كائنة بدائرة المركز" باكتشافها كسر باب غرفة الإنترنت وسرقة 15 جهاز تابلت و 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما، وجهاز لاب توب.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما سائق توك توك والسابق اتهامه فى 4 قضايا وعاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا "مقيمان بدائرة المركز"، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بصحتها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا باتفاقهما على سرقة المدرسة أضاف المتهمون بقيامهما بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى المدرسة مستقلين توك توك "ملك المتهم الأول" والدلوف لداخلها وكسر باب غرفة الكمبيوتر والاستيلاء على المسروقات تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة.