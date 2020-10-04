خطوات معرفة نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية فور ظهورها

ينتظر طلاب نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020، بعد نهاية الامتحانات التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، والتي من المقرر أن تكون متاحة للطلاب يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل، وذلك عبر القنوات الرسمية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني لدبلومات الفنية 2020، وتأتي تلك الخطوة بعد تسجيلهم للرغبات وإعلان النتائج، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــا.

- ثم يقوم بالضغط على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

- الضغط على البوابة المصرية للتعليم الفني.

- وبمجرد الدخول لصفحة البوابة تظهر أيقونة "الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية".

- ثم تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات الطالب، وهي اختيار شهادة الدبلوم الفني التي حصل عليها الطالب، سواء كانت الشهادة الفنية الصناعية أو الفنية التجارية والفندقية أو الفنية الزراعية.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الذي تسلمه من المدرسة والضغط على عرض النتيجة.

وكات وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أن أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، جميع الشعب، بدأت يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

وأدى 4 آلاف و85 طالبًا/طالبة بالدبلومات الفنية "نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات"، آخر امتحانات الدور الثاني يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر في 20 مادة فترة أولي، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020، داخل 424 لجنة سير امتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان أوضحت فيه أنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.