دوائر النواب: منافسة ساخنة بين عائلتي"الجابري والبطران" في الهرم

قبل ساعات من بدء الدعاية الانتخابية، التى تنطلق اليوم، تصاعدت حدة المنافسة بين المرشحين فى دوائر مجلس النواب، خصوصاً التى يخوض نوابها الحاليون الانتخابات ويحاولون الاحتفاظ بمقعدهم فى ظل اتساع الدائرة ودخول منافسين جدد للسباق الانتخابى.

وشهدت دائرة ميت غمر بالدقهلية أزمة لرئيس نادى الزمالك، بعد رفض مركز شباب أتميدة قبول تبرع بقيمة 10 آلاف جنيه من رئيس الزمالك لدعم مركز الشباب، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون الانتخابات.

وطبقاً للفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، دار حوار بين رئيس الزمالك، وهانى عطا الله، رئيس مجلس إدارة المركز، ونائبه سامح الزينى، حيث أخبره أحدهما أن مجلس الإدارة رفض التبرع، ورد رئيس الزمالك، وسط جمع من أنصاره قائلاً: «هذا البنى آدم عمره ما يتعدل، شوف ربنا عمل فيه إيه وبرضو لسه، وأنا أسأل سؤال: هى أتميدة بمركز شبابها بقت قطاع خاص، وأسأل سؤال تانى: وأنا أعطيك دعم قلت لك انتخبني؟!».

وفى المقابل قال سامح إبراهيم الزهيرى، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن مجلس الإدارة رفض التبرع، لأننا نبتعد بمركز الشباب عن السياسة، ومجلس إدارتنا منذ أكثر من 4 سنوات لم يأخذ منه أو من غيره جنيهاً واحداً، ورئيس الزمالك عقب الانتخابات الماضية هاجم قريتنا لأنها لم تصوت له وقال فى إحدى الفضائيات «من النهارده مفيش حاجة اسمها أتميدة.. ننساها».

وتشهد دائرة الهرم معركة شرسة بين عائلتى «الجابرى» و«البطران» على مقاعد الدائرة، واعتادت العائلتان المنافسة الانتخابية، حيث يتنافس بالدائرة أحمد غفرة الجابرى، أحد الوجوه البارزة هناك وشقيق الراحل عبدالناصر الجابرى، أمام النائبة مى البطران التى تسعى للحفاظ على مقعدها، فى ظل اتساع الدائرة بعد انضمام الطالبية لها حتى الواحات.

وفى دائرة «عابدين» التى تضم الوايلى والظاهر وعابدين والأزبكية وقصر النيل، تدور منافسة شرسة بين 11 مرشحاً فردياً، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب «مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبى» فيما يخوض الماراثون 6 مستقلين.

وقال محمد أبوحامد، النائب الحالى والمرشح على نفس الدائرة عن حزب الشعب الجمهورى، إن الانتخابات دائماً ما تكون معركة صعبة بين جميع المرشحين، لافتاً إلى أن هناك منافسة شرسة مع مرشح مستقبل وطن، ومنافسه السابق على نفس الدائرة الدكتور شيرين أحمد فؤاد. وعن ترشحه ممثلاً لحزب الشعب الجمهورى رغم خوضه الانتخابات فى الدورة السابقة مستقلاً.

وفى الإسكندرية، تنافس سيدتان مرشحتان بالدائرة الـ5 دائرة العطارين الأقل ترشحاً والأكثر هدوءاً ومنافسة، 9 مرشحين رجالاً، وذلك على مقعد واحد مخصص لدائرة العطارين، حيث يتنافس فيها 3 مرشحين عن أحزاب من بينهم السيدتان و8 مرشحين مستقلين. ملكة عبدالرزاق مسعود، المرشحة عن حزب التجمع الوطنى التقدمى، تُعد من المرشحين المشهورين فى الدائرة بسبب ترشحها بشكل دائم لعدة سنوات سابقة بمجلس النواب دون أن يحالفها الحظ، وهى تعمل صاحبة شركة استيراد وتصدير. وتنافسها على المقعد سامية محمد عبدالحميد عطية، رقم 5 رمز «ماسة» والمرشحة عن حزب حماة الوطن والتى تعمل مديراً عاماً بالمعاش بمستشفى جمال عبدالناصر.