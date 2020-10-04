دوائر النواب.. منافسة شرسة بين العائلات في "الهرم" والأحزاب بـ"عابدين"

قبل ساعات من بدء الدعاية الانتخابية، والتي تنطلق غدا الإثنين، تواصلت حدة المنافسة بدوائر انتخابات مجلس النواب، خصوصًا مع النواب الحاليين، الذين يحاولون الاحتفاظ بمقعدهم في ظل اتساع الدائرة ودخول منافسين جدد للسباق الانتخابي.

شهدت دائرة الهرم معركة شرسة بين عائلتي "الجابري والبطران" على مقاعد الدائرة، حيث يتنافس بالدائرة أحمد غفرة الجابري أحد الوجوه البارزة في الدائرة، شقيق الراحل عبد الناصر الجابري، أمام النائبة مي البطران للحفاظ على مقعدها، في ظل اتساع الدائرة بعد انضمام الطالبية لها حتى الواحات.

وفي دائرة "عابدين" التي تضم الوايلى، الظاهر، عابدين، الأزبكية، قصر النيل"، اشتعلت منافسة شرسة بين 11 مرشحا فرديا في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل المارثون 6 مستقلين.

وقال محمد أبو حامد، النائب الحالي والمرشح على نفس الدائرة عن حزب الشعب الجمهوري، إن الانتخابات بشكل عام، دائما ما تكون معركة صعبة وليست سهلة، بين جميع المرشحين، مؤكدًا أن المنافسة شرسة مع مرشح مستقبل وطن، ومنافسه السابق على نفس الدائرة الدكتور شيرين أحمد فؤاد.

وعن ترشحه ممثلا لحزب الشعب الجمهوري برغم خوضه الانتخابات في الدورة السابقة مستقلا، قال لـ"الوطن": وجدت أن الظهير الحزبي مهم في العملية الانتخابية يساعد النائب بشكل كبير في التواصل مع المواطن، لذلك خضت العملية الانتخابية عن حزب الشعب الجمهوري الذي يعد من أهم الأحزاب السياسية المنافسة".

وفي الإسكندرية تنافس سيدتان مرشحات بالدائرة الـ5 دائرة العطارين الأقل ترشحاً والأكثر هدوءًا ومنافسة، 9 مرشح رجل، وذلك على مقعد واحد مخصص لدائرة العطارين، حيث ينافس فيها 3 مرشحين أحزاب من بينهم السيدتان و8 مرشحين مستقلين.

ملكه عبد الرزاق مسعود، رقم 2 رمز حصان المرشحة عن حزب التجمع الوطني التقدمي، والتي تعد من المرشحين المشهورين في الدائرة وذلك بسبب ترشحها بشكل دائم لعدة سنوات سابقة بمجلس النواب فهي مرشحة دائمة دون مكسب، وهي تعمل صاحبة شركة استيراد وتصدير.

وتنافسها على المقعد سامية محمد عبد الحميد عطية، رقم 5 رمز ماسة والمرشحة عن حزب حماة الوطن، والتي تعمل مدير عام بالمعاش بمستشفى جمال عبد الناصر.

ويتواجد من بين المرشحين الرجال مرشح حزب مستقبل وطن، الصافي عبد العال محمد الصغير رقم 1 رمز القلم، وهو المرشح الحزبي الثالث في الدائرة، كما تنازل المرشح أحمد أحمد المنوفي رقم 8 رمز بندقية الصيد لواء على المعاش عن الترشح عن دائرة العطارين وذلك بعد قبول أوراقه.

ويتنافس 11 مرشحا على مقعد واحد مخصص لدائرة العطارين في الإسكندرية وهى الدائرة الأهدي والأقل ترشحًا بانتخابات مجلس النواب 2020.

وفي المنوفية، كشف عاصم أبو العلا مخرج فيديو "رايحة فين يا منار رايحة انتخب الجرار"، عن تجهيز فيديو دعائي جديد لدعم أحد مرشحي مجلس النواب عن محافظة المنوفية حاصل على رمز السفينه في كشوفات الناخبين في إحدى دوائر محافظة المنوفية، رافضا الإفصاح عن اسم المرشح.

وأكد مخرج فيديو "منار والجرار" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك عدد من المرشحين سيقوم بتجهيز فيديوهات لهم كل فيديو يعتمد على طريقة مختلفة عن الأخرى في عدد من الدوائر الانتخابية.