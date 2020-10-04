لميس عن الإنجازات: كنا نعاني من ضعف سياسي وترهل اقتصادي لكننا ننسى

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر كانت تعاني من ضعف سياسي وترهل اقتصادي ومشكلات أمنية واجتماعية، كانت تهدد فكرة وجود الدولة نفسها منذ سنوات قليلة.

وأضافت الحديدي، خلال الحلقة الأولى من برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "نحن الآن في واقع مختلف تماما، لكن إحنا بننسى، ونهدف من خلال هذا البرنامج، إلى تسليط الضوء على الصورة الكاملة التي بها الكثير من النجاحات على الأرض، ما كان لها أن تتحقق لولا الشجاعة في المواجهة والاشتباك، مع قضايا لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب منها لعقود طويلة".

وتابعت، أن قضايا الإصلاح الاقتصادي، كانت إحدى هذه القضايا التي تعاملت معها القيادة السياسية بشجاعة، ما مكن مصر من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا اقتصاديًا، بالإضافة إلى الدعم الذي استنزف الموازنة العامة لسنوات طويلة جدًا، دون أن يجرؤ مسؤول على الاقتراب منه، وملف التعليم وتآكل الأراضي الزراعية، إذ واجهتها الدولة المصرية لأول مرة بجرأة وشجاعة.

وعادت الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج جديد باسم "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" الليلة، بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن تعاقد قناة أون العامة برئاسة ألبرت شفيق معها.

جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي"، يبدأ أولى حلقاته اليوم، الأحد 4 أكتوبر، حيث سيذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.

وعادت الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج جديد باسم "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" الليلة، بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تعاقد قناة أون العامة برئاسة ألبرت شفيق معها.

ويستضيف برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي، في حلقة مميزة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويتحدث محمد هنيدي خلال الحوار، عن الشهرة وأهم الأعمال التي قدمها، ورحلته في عالم الفن، بالإضافة إلى أبرز المشاهد التي يتذكرها في كواليس أفلامه، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي"، يبدأ أولى حلقاته اليوم الأحد 4 أكتوبر، حيث سيذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات أون، إن انضمام الإعلامية لميس الحديدي للمجموعة يمثل استمرارا لنجاحات قنوات أون المختلفة وهو ما حرص عليه مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي.

وأكد صالح، ثقة مجلس الإدارة في أن برنامج لميس الحديدي سيمثل نقلة نوعية في الشكل البرامجي للقناة، وإضافة محتوى إعلامي متميز ومتطور يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصري والعربي.