تحويل خط قطار "السويس - القاهرة" من الديزل للكهرباء قريباً

وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات ضخمة ويتفقد «القطار الكهربائى»

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن خط السكك الحديدية «القاهرة - السويس»، سيتم قريباً ازدواجه وتحويله من العمل بالديزل إلى الكهرباء، وشدد على أهمية محطة سكة حديد السويس التبادلية التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية، على مساحة 15 فداناً، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائى «عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان»، وأخرى، للسكك الحديدية «القاهرة - السويس»، ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأوتوبيس السريع BRT، والأوتوبيس الترددى.

وكان «الوزير» تفقد أمس الأول، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة حيث اطمأن على تقديم جميع التسهيلات والخدمات لركاب المترو، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسى، وتوافر جميع خدمات الاشتراكات. بعدها توجه إلى متابعة معدلات تنفيذ محطات مشروع القطار الكهربائى، ووجّه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع للانتهاء من جميع الأعمال المدنية بنهاية ديسمبر 2020، والأعمال الكهروميكانيكية بنهاية يوليو 2021، لبدء تجارب التشغيل فى أغسطس 2021، ليتم تشغيله بشكل كامل فى بداية أكتوبر 2021.

وتفقد «الوزير» أولى محطات القطار الكهربائى السريع، «العلمين - العين السخنة»، وهى محطة العاصمة الإدارية، التبادلية مع امتداد القطار الكهربائى LRT، الذى يبلغ طوله 438كم وعدد محطاته 9 محطات وإجمالى تكلفته التقديرية 8.5 مليار يورو، كما تفقد مسار مشروع تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية، بدءاً من محطة العاصمة 2، مروراً بمحور محمد بن زايد و90 الجنوبى، ثم محور المشير، ثم الحى السابع، وصولاً إلى محطة الاستاد بيوسف عباس.