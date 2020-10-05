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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يمتلك مواليد برج السرطان قدرة كبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأني، فهم عادة يملكون زمام الأمور.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الزملاء أو رؤساء العمل أو الأصدقاء المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التواصل بصورة أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

 

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