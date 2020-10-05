حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج العذراء ذاكرة قوية جدا، ويتصفون دائما بالصبر والمسئولية الكبيرة تجاه الأشياء، ويعتمدون على أنفسهم في إنجاز مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب سفر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تجذب إليك المحبين، وتعمل من أجل إسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.