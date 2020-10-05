للمصريين المقيمين بالخارج.. دليلك لتقديم شكوى حال التعرض لأي مشكلة

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، علي حل جميع الشكاوي للمصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو الموقع الرسمي لها، وترسال الشكاوى إلي الجهات المختصة والمعنية بمضمونها، وتتابعها حتي تصل إلى حل لها.

وتتابع الوزارة كل الشكاوى التي ترسل إليها عبر موقعها الرسمي على الاتنترنت، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير أدائها، بما يحقق رضا المواطنين؛ لذلك تعتبر آراءهم وملاحظاتهم مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الجهات الحكومية، وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها

ويتوجب على المصري بالخارج، التسجيل أولا وتعبئة الاستمارة، والتي تتضمن كل البيانات الشخصية.

ويرصد التقرير الخطوات التالية لتقديم الشكاوى:

طرق تقديم الشكوى

1- إدخال الاسم رباعى.

2- البريد الإلكتروني.

3- طبيعة الشاكي، وتتضمن اذا كان مواطنا، أو سائحا أو خدمة المستثمرين، أو جهة حكومية، أو ذو القدرات الخاصة.

4- الوظيفة.

5- الحالة الاجتماعية.

6- تاريخ الميلاد.

7- صورة شخصية.

8- بيانات الاتصال.

9 المحافظة أو المدينة.

10- رقم الهاتف.

ولابد أن تكون هذه البيانات كاملة وصحيحة، حتى تمكنك من المشاركة الفعالة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تعد واجهة عصرية للحكومة، تعبر عن رغبتها الأكيدة في تحقيق التواصل المباشر مع المواطن المصري، بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتخفيف المعاناة، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

متابعة الشكوى

كما يمكن لمقدم الشكوى متابعة موقفها، والإجراءات التى اتخذت بشأنها من خلال رقمها والرقم القومي.

وأصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 314 لسنة 2017، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وكذلك رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بتاريخ 17 أغسطس 2017، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.