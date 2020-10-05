القائم بأعمال أمين "الشيوخ": ندرس تدشين موقعا مخصصا للنواب قريبا

أكد المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن كافة التجهيزات الخاصة باستقبال نواب الغرفة الثانية للبرلمان انتهت بالفعل، وبالأخص فيما يتعلق بالقاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، والتي ستشهد عقد الجلسات البرلمانية المقرر انطلاقها 18 من الشهر الجاري، بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قاعة الدستور الخاصة بعقد اللجان البرلمانية.

وأشار "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللوجو الخاص بمجلس الشيوخ ركب داخل القاعات الخاصة بالمجلس، وتم مراجعة التجهيزات داخل الإذاعة الداخلية للأخير.

وقال القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "ننتظر الآن قرار رئيس الجمهورية بقائمة المعينيين بمجلس الشيوخ، وعددهم 100 عضوا، ليكتمل بذلك تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان".

وأكد المستشار محمود إسماعيل، أنه فور صدور هذا القرار سيتم استخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ ستقوم بتوزيع حقائب على الأعضاء، وعددهم ٣٠٠ نائبا، وتتضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيتم العمل مؤقتا بها، لحين إصدار اللائحة الداخلية لـ"الشيوخ"، وكذلك نسخة من الدستور المعدل.

ولفت "إسماعيل" إلى أنه تم التعاقد على هذة الحقائب، وستوزع، ولكن عقب عقد الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ، مشددا على أن الأمانة العامة تبذل قصارى جهدها؛ لتوفير كل سبل التعاون للنواب الجدد.

وأكد القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن هناك حالة من الود تجمع جميع النواب الجدد، والذين يعتزمون النية على تقديم عمل تشريعي يضاف للحياة النيابية في مصر، موضحا أن المجلس يدرس حاليا تدشين موقع إلكتروني خاص بالنواب، يشمل أعمال الجلسات وكافة الأخبار المتعلقة بالغرفة الثانية للبرلمان.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.