صراع 3 مرشحين من قبيلة "البراهمة" على مقعد رأس غارب والغردقة

تشهد الدائرة الشمالية بالبحر الأحمر، صراعًا حاميًا بين ثلاثة مرشحين من أبناء قبيلة "البراهمة"على مقعد وحيد في انتخابات البرلمان، بينهم نائبين سابقين بالمجلس والمرشح الثالث يحظى بشعبية جارفة.

ودخل المرشحان "حمادة غلاب ومحمد عبد المقصود" المنافسة ممثلين لحزب مستقبل وطن، والمرشح تيتو الخطيب عن حزب "حماة الوطن"، المعركة الانتخابية للفوز بالمقعد الوحيد في الدائرة الشمالية التي تضم مدينتي رأس غارب والغردقة.

وضمن الحملات الانتخابية للمرشحين، دشن "غلاب" حملة لطرق الأبواب وعقد لقاءات جماهيرية مع شيوخ القبائل وممثلي المحافظات بوجه بحري وقبلي، بينما يواجه المرشح "تتيو الخطيب" الضلع الثالث في صراع قبيلة البراهمة ضغوطات شديدة للتنازل عن خوض الانتخابات البرلمانية بحسب أنصاره الذين أكدوا رفضه التام لأي تنازل مقررا خوض المعركة الانتخابية ليحكم بينهم صندوق الاقتراع.

وفي ذات السياق طالت التنازلات الدائرة الشمالية حيث قدم المرشح القبطي "نسيم رزق الله" تنازلا عن خوضه الانتخابات، وكتب بيان على صفحته الرسمية بمواقع التواصل أكد فيه أن سبب تنازله يعود لوجود المرشحة "إيلاريا سمير حارص" ممثلة عن حزب الشعب الجمهوري في القائمة وطنية، مؤكدا أنها تمثل الطائفة المسيحية.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب ٢٠٢٠ بالدائرة الشمالية 17 مرشحًا بعد تنازل نسيم رزق الله مرشح حزب المصريين الأحرار، واستبعاد آخر بعد إيجابية عينة تحليل المخدرات.

وتضم محافظة البحر الأحمر ثلاثة دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.