مصدر: إقامة أي أسوار مخالفة حول عقار يتطلب تقديم طلب تصالح

كشف مصدر مسؤول، أن وجود أي بناء مخالف، يتطلب تقديم طلب تصالح، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو صناعي وخلافه، إلى الجهة الإدارية، قبل انتهاء مدة التصالح نهاية الشهر الجارى، وعلى المواطنين استغلال الفرصة لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إقامة أي أسوار مخالفة حول العقار، يتطلب تقديم طلب تصالح على المخالفة إذا لم يكن حصل على ترخيص بشأنها، مشيرا إلى أن من يقوم بإحاطة أرض فضاء يملكها داخل الحيز العمراني بسور، فهذا يتطلب الحصول على ترخيص من الحى المختص.

وأكد المصدر، أن إقامة أي أسوار على أراضي زراعية ممنوع، لافتا إلى وجود تيسيرات كبيرة أمام المواطنين؛ للتصالح في مخالفات البناء من خصومات وتخفيضات، وعلى المواطنين الاستفادة من تلك التسهيلات وتقنين أوضاعهم .

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسؤول، أن مخالفات المقابر ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء؛ لأن القانون اسمه "التصالح في مخالفات البناء" سواء سكني أو إداري أو تجاري أو صناعي أو مقبرة، مضيفا لـ"الوطن" أن بناءها يستلزم الحصول على ترخيص، والمقابر لها قرارات تخصيص، وبالتالي أي تجاوز أو مخالفة فيها تخضع للتصالح، ويجب على المالك سواء شركة أو مؤسسة تقديم طلب التصالح للحي التابع له حاليا، وسداد قيمة جدية التصالح، وبعدها يتم فحص الملف بواسطة اللجنة الفنية.

وأشار المصدر، إلى أن تلك النوعية من طلبات التصالح لا توجد بكل الأحياء، بل ستكون مقتصرة على أماكن محددة؛ نظرا لعدم وجود مخالفات بناء مقابر، إلا في أضيق الحدود وداخل أماكن بعينها، داعيا أي مواطن لديه مخالفة بناء سكني أو مقبرة سرعة التوجه لتقديم طلب التصالح، قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهي المدة المحدة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ للانتهاء من تلقي طلبات التصالح بمختلف المحافظات.

كما أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء ينطبق على المخالفة من 2008، وكل العقارات المخالفة قبل هذا العام يُمكنها الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020، كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم، تخضع للتصالح، أما العقارات المبنية في القرى قبل هذا التاريخ فلا يشملها القانون؛ لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد، ولم يكن يُشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.