بروتوكول تعاون لإعادة إعمار 168 منزلًا ومدرسة ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان، عن توقيعها بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "المراسم الدولية" لإعادة إعمار 168 منزلًا في عدد من قرى ضمن القرى الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة مدرسة بمحافظة بني سويف بتكلفة اجمالية 10 ملايين جنيه.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات صحفية، اليوم، إن البروتوكول يشمل إعادة إعمار قرية "شنرا" مركز الفشن، وقريتي "مناشي أبو صير وكوم أبو راضي" بمركز الواسطى، وقريتي "الرمحي وكوم النور" بمركز سمسطا، وقرية دنديل بمركز ناصر، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير مدرسة "أم الابطال" الاعدادية بالفشن، حيث أن اعمار البيت الواحد يشمل إعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة و دهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك .

وأشار إلى أن الجمعية رحبت بالتعاون مع شركة المراسم الدولية فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة تشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المهندس طارق حلمى، الرئيس التنفيذى للشركة، أن توقيع الشركة هذه الإتفاقية يأتى إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للشركة، وحرصاً منها على الإضطلاع بدورها الدائم في خدمة المجتمع بتوجيه تبرعاتها ومساهماتها لصالح العديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح، وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع بشتى الطرق والوسائل، وأكد على استمرارية التعاون لتقديم الدعم لأهالينا الأكثر إحتياجاً بصعيد مصر .

يذكر أن تعاون الأورمان مع المراسم الدولية في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا بدأ منذ عام 2018 وأثمر رفع كفاءة عدد 833 منزلًا متهالكًا فى 21 قرية باجمالى تكلفة 33 مليون و500 ألف جنيه .