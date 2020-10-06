"تعميق الانتماء لوطنهم".. أسباب عقد معسكر لأبناء المصريين بنيوزيلندا

في ضوء مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج، خاصة الجيل الرابع والخامس من أبناء المصريين، عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لقاء تفاعليا عبر تطبيق "زووم" لمعسكر الأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المهاجرين المصريين بالخارج، في نيوزلندا من الأجيال المختلفة، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج"، ويرصد التقرير التالي أسباب عقد معسكر الجيل الرابع والخامس من أبناء المهاجرين:

* تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

* إشراك 55 من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج المقيمين في نيوزيلندا للمشاركة فيه، لما لهذه المعسكرات من أثر كبير وإيجابي عليهم في زيادة ربطهم بوطنهم الأم مصر.

* تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة.

* هذه هي للمرة الثانية التي يتم فيها عقد لقاء تفاعلي للمشاركين في معسكر "ويل سبرينج" لأبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

* ضرورة تعلم المشاركين من الجيل الرابع والخامس، للهجة المصرية وممارستها، بما يسهم في تسهيل تعاملهم مع أشقائهم في مصر عند زيارتها.

* اشتمل اللقاء التفاعلي مع أبناء المصريين المقيمين بنيوزيلندا على عدد من الألعاب والأنشطة التفاعلية بين الأطفال والقائمين على تنظيم المعسكر.

* ضرورة تفاعل أولياء أمور الأطفال وحرصهم على تعلم أبنائهم اللهجة المصرية لما يربطهم بالهوية المصرية تسهيل تعاملهم مع أشقائهم في مصر عند زيارتها

* النجم المصري العالمي "مينا مسعود" – بطل الفيلم الشهير "علاء الدين"- هو سفير مبادرة "اتكلم مصري"، وتم مشاهدة الفيديو الترويجي القصير للمبادرة والذي يقدمه النجم العالمي.

* استمرار الشراكة بين الوزارة والشركة في مجال إطلاق معسكرات أبناء المصريين بالخارج، لتعريفهم بجمال مصر وطبيعتها الخلابة، فضلا عن موقعها الحضاري والثقافي.