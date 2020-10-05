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محمود مسلم

سعفان يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

كتب:

الوطن
01:50 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
 محمد سعفان وزير القوى العاملة

 محمد سعفان وزير القوى العاملة

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة ، الفريق أول محمد أحمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر المجيد سنة 1973 ، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب ، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن ، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال .

وقال وزير القوي العاملة خلال برقيته : إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد ، يوم العزة والكرامة ، واسترداد تراب وطننا الغالي والنفيس .

وأعرب الوزير عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعياً الله عز وجل أن يديمهم حماة للشعب المصري والوطن العزيز .

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