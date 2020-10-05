مصر ترسل رابع دفعات خطوط الخبز الميدانية للسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتين محملتين بخطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني، في رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم الدوي بجمهورية السودان، للتخفيف من آثار السيول في المناطق المتضررة بشدة.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم الحالية.

ومن المقرر تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج، طبقا لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز بالمناطق الأكثر تضررا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السوداني.

يأتي إرسال المخابز النصف آلية الميدانية للمساهمة في التخفيف من آثار السيول، وما نتج عنها من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق بالسودان.