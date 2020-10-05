"س وج" فى مخالفات البناء.. أبرزها حق المواطن في التظلم وطلاء الواجهات

تشهد المحافظات إقبالا كبيرًا على التصالح في مخالفات البناء، ورصدت "الوطن" في "س وج" عددًا من تساؤلات المواطنين والرد عليها في ملف التصالح كالتالي:

التصالح على أملاك الدولة

- هل يجوز التصالح على المبانى المقامة على الأراضي المملوكة للدولة؟

طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون يجوز تقديم طلبات التصالح على المبانى المقامة على الأراضى المملوكة للدولة، في حالة قيام صاحب الشأن بتقديم طلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون المنظم، على ألا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضى المملوكة للدولة، طبقا للقوانين المنظمة، تطبيقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.

التظلم من قيمة التصالح

- هل يحق للمواطن التظلم من قيمة التصالح؟

نعم يحق للمواطن التظلم من قيمة التصالح، كما يسمح للمواطن التظلم من عدم قبول طلب التصالح.

- ما مصير مبلغ جدية التصالح بعد قبول الطلب؟

حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة.

سداد قيمة التصالح

-كيفية سداد قيمة التصالح؟

يمكن الدفع الفوري والحصول على خصم 25%، أو تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز 3 سنوات بدون فوائد، بعد سداد 25% على الأقل.

-عمارة مرخص منها عدد من الأدوار والباقب مخالف، ولاتوجد محاضر مخالفات، هل يشملها قانون التصالح؟

يجوز لك التصالح على الأجزاء المخالفة بالعقار.

أنواع المخالفات

- ما أنواع المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها؟

تتعدد مخالفات البناء وأبرزها البناء بدون ترخيص أو مخالفة بنود الترخيص، فيما لا يُؤثر على السلامة الإنشائية وتغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو غير ذلك، وعدم مطابقة اشتراطات التخطيط السارية ومخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتعلية أدوار مخالفة، وأغلب تلك الحالات يجوز التصالح عليها ما لم تؤثر على سلامة العقار أو تنتهك ضوابط قوانين الطيران وغيرها.

- ما مصير الرسوم والغرامات المسددة من قبل عن العقار محل التصالح؟

وفق التعديل رقم 1 لسنة 2020 نص القانون على خصم كل ما سبق سداده في أحكام قضائية خلال دفع قيمة التصالح.

- من يقدم طلب التصالح مالك العقار أم شاغل الوحدة؟

القانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته لم تحدد هوية من يجب عليه التقدم بطلب التصالح حيث بإمكان المالك أوشاغل الوحدة أو اتحاد الشاغلين التقدم للتصالح عن وحدة أو عقار مخالف مع تقديم صفته بالعقار.

- ماذا عن البناء المخالف داخل الحيز العمراني؟

باقي المخالفات المتمثلة فى البناء بدون ترخيص أو مخالفة شروط الترخيص وقيود الارتفاعات وطبيعة الاستخدام داخل الحيز العمراني، فإنها مشمولة بالتصالح حتى 8 أبريل 2019، وهو تاريخ إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

مخالفات الجراج

-هل يمكن التصالح على مخالفات الجراجات؟

يمكن التصالح بموافقة جهة الإدارة ومخالفات استغلال الجراجات تقع فى نطاق تغيير الاستخدام ووفق تقديرات اللجان الفنية يتم تحديد سعر المتر وقيمة الغرامة.

- ماذا عن التصالح على مخالفات أسطح العقارات؟

تقع مخالفات الأسطح ضمن فئة مخالفة شروط التراخيص، ويُمكن التصالح على زيادة المسطح المقرر أو استخدامه كوحدة سكنية، ففي حالة الزيادة يكون التصالح على المساحة المضافة، وحال تحويل المسطح إلى وحدة سكنية يكون التصالح على كامل المساحة.

- هل ينطبق شرط طلاء الواجهات على القرى والمناطق الريفية؟

يُحدد القانون هذا الشرط في المدن وعواصم المحافظات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ على الطابع العمراني والحضاري المميز للمنطقة، أما الأمور في القرى مُختلفة من حيث الصيغة الإنشائية والوضع الاقتصادي والتخطيط العمراني.

- ما المقصود بالتصوير الجوى لتحديد المخالفات محل التصالح؟

التصوير الجوي تحدد من خلاله الدولة حجم الامتداد العمراني وتوسعات الأحوزة، ومناطق المتخللات والمساحات الصالحة للبناء، وآخر تصوير جوي كان في 22 يوليو 2017 وبناء عليه يجري تحديد المخالفات الخاضعة لقانون التصالح داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني، وأي حالات غير مسجلة في هذا التصوير تُعد مخالفة ولا تنطبق عليها شروط التصالح لبنائها خارج الحيز العمراني.