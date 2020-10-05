صناع "الخطة العايمة" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم.. الليلة

تقيم الجهة المنتجة لفيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني عرضًا خاصًا للفيلم داخل سينما مول العرب، مساء اليوم الإثنين، بحضور صناعه وعدد من النقاد والصحفيين.

ووضعت جهة الإنتاج عددًا من الإجراءات الاحترازية لحضور العرض، أبرزها ارتداء الكمامات الطبية والتباعد بين الحضور للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

حقق الإعلان الرسمي الخاص بفيلم "الخطة العايمة" أكثر من 5 ملايين مشاهدة، في ثالث أيام عرضه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الفيلم من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض غدا 6 أكتوبر 2020، بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجه "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول اثنين فاقدين البصر يخططان لسرقه بنك.

ومن جانبهم حرص أبطال الفيلم، على الترويج للفيلم بطرق كوميدية ومختلفة كالآتي:

نشر محمد عبدالرحمن، صورة له وهو على ظهر باخرة ويرتدي قميصًا وشورتًا مزركشين عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، وعلق مازحًا: "ده مش ملاية سرير ده طقم عادي لو حابين تعرفوا قصة الطقم ده ادخلوا فيلم "الخطة العايمة" يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

أما الفنان علي ربيع، حرص على ترويج الفيلم بطريقة كوميدية، حيث كتب عبر "انستجرام": "معادنا بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر فيلم (الخطة العايمة) وجميع سينمات الوطن العربي، يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع (الخطة العامية)، هنفرح كلنا إن شاء الله".