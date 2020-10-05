الفائز بجائزة النيل: سعيد باختياري والدولة أصبحت تقدر العلم والعلماء

عبّر الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية، عن سعادته بفوزه بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة، مؤكدًا أنها بمثابة دافع قوي لاستكمال المسيرة العلمية.

وأوضح "بهي الدين" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفوز جاء بناءا على تقدمه بعدد من الأبحاث التي تتعلق بالطاقة وعمل نماذج أولية لتربوينات هوائية ممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمى والاتحاد الاوروبي.

وأضاف، أنه المرة الثانية يحصل على جائزة وتقدير من الدولة، فسابقًا حصل على جائزة الدولة التقديرية، والآن جائزة النيل عن بحث في الطاقة.

وأكد نائب رئيس الجامعة البريطانية، أن تقدير الدولة والتشجيع للعلماء والباحثين شيء إيجابي وايحاء للاهتمام بالبحث العلمي وكونه من الرواية الأساسية الفترة المقبلة للنهضة الشاملة التي تسعى لها الدولة، مؤكدا أنه أصبح للباحثين والعلماء هدف أسمى يسعنا إليه وأماني تتحقق باهتمام القيادة السياسية المؤمنة بقيمة العلم والعلماء.

كان أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الاجمالى للجوائز 109 جائزة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وإفريقيا، وهو بمثابة تكريمًا من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن.

جاء ذلك برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وحضور جميع أعضاء المجلس حضوريًا أو من خلال ويبكس لمن لم يستطيع الحضور إلى مقر الأكاديمية.