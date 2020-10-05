"دوزي" يقترب من 2 مليون مشاهدة بعد طرح "نديرك أمور"

تصدر المطرب المغربي عبد الحفيظ دوزي بأغنيته الجديدة "نديرك أمور"، ترتيب الأغاني في المغرب ومجموعة من البلدان العربية، بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" واقتربت الأغنية من المليون الثاني من المشاهدة بعد 48 ساعة من إصدارها.

"نديرك أمور"، هي أغنية للفنان الجزائري الشاب نصرو، والتي غناها من حوالي ثلاثون عاما في التسعينيات ومن ألحان سانتانا، وقام الفنان دوزي بإعادة غنائها وأعطاها شكلا جديدا مع الموزع مراد مجود، وتم تسجيلها في أكبر الاستوديوهات بأوروبا.

كانت شركة "مزيكا" تعاقدت مع الفنان عبد الحفيظ الدوزي، نجم موسيقى الراي المغربي عام 2018، وتعاقد الطرفان على جميع الأعمال الغنائية والفنية الجديدة، التي ستكون مفاجأة "مزيكا"، التي تقدمها إلى جمهور الشباب المصرس، وأيضًا جمهور الشباب في الوطن العربي في موسم الصيف المقبل.

يذكر أن الفنان الشاب دوزي بدأ حياته الفنية في صغره، وهو في عمر 6 سنوات، وحصل على لقب أصغر مغني راي، واستطاع أن يصل إلى العالمية بعد استقراره في بلجيكا مع عائلته وغنائه في عدد من الدول الأوروبية.

أبدع دوزي فى تقديم توليفة فنية ميزته عن غيره، حيث جمع بين الإيقاعات المغربية والإيقاعات الغربية، وغنى أكثر من لغة وقدم 15 ألبومًا غنائيًا، ومن أشهر أعماله "مريامة، الموج، مازال مازال، وحسدوا ولا غيروا، وفهميني، ومينا، وهز يديك فوق".

استطاع دوزي الحصول على الأسطوانة الذهبية وأيضًا البلاتينية بفرنسا، كما حقق لقب أفضل فنان مغربي في حفل توزيع جوائز "داف باما 2017" في مدينة هامبورج الألمانية، نتيجة التميز الذي رافقه هذه السنة في مختلف أعماله.

ورفع الفنان عبدالحفيظ الدوزي، راية المغرب أمام أنظار العالم، باختيار أداء أغنية "العيون عينيا" كونها وطنية، ليؤديها، في الفقرة التي قدمها أمام مشاهير الفن في العالم والضيوف الذين حضروا من مختلف الدول لحضور حفل جوائز "داف باما 2017".