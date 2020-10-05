"فاكسيرا" تكشف الفئات المحظورة من لقاح الإنفلونزا الموسمية

أكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير مركز التطعيمات بالشركة المصرية للمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن المضاعفات المصاحبة للقاح الانفلونزا الموسمية شأنها شأن أي مضاعفات قد تلحق بالشخص الذي يتناول أي لقاح آخر سواء للأطفال أو للكبار، أو أن تكون في الإطار المتعارف عليه، مثل احمرار في مكان الحقن أو تورم خفيف أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وكلها تنتهي بشكل تلقائي دون الحاجة إلى التدخل أو أي إجراءات طبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "الإصابة بالأعراض ليست قاعدة، وإذا حدثت فإنها تكون مخففة وبسيطة، أما ما يثار عن المضاعفات الخطيرة فهو كلام مرسل لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة، ولاعلاقة له بالحماية من فيروس كورونا، ولا دور له في زيادة احتمالات الإصابة".

وتابع مدير مركز التطعيمات بالشركة المصرية للمصل واللقاح "فاكسيرا": "هناك بعض محظورات التطعيم، مثل المعاناة من الحساسية تجاه أكل البيض او حساسية شديدة من أي نوع من انواع لقاحات الانفلونزا أو كان أقل من الحد الأدنى للسن وهو 3 سنوات"، لافتًا إلى أن الإقبال على اللقاح زاد إقبالا كبيرًا بناءً على الأهمية التي اكتسبها هذا اللقاح لتزامنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد أن مصر تمتلك كميات كافية منه.