بعد إعلان الخميس راحة للقطاع الخاص.. الإجازة المتبقية في 2020

ينتظر العاملون في القطاع الخاص القرارات الحكومية فيما يخص الإجازات والراحات السنوية، حتى يتمكنوا من قضاء أكبر وقت مع أسرهم أو للاستجمام بسبب الضغوط التي يوجهونها في العمل.

وفي هذا الصدد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان اعتبار الخميس المقبل 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوع الأجر للقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2001، بدلا من الثلاثاء 6 أكتوبر.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها جريدة "الوطن" لقرائها على مدار الساعة، تستعرض الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2020، والتي لم يتبقَ منها سوى يومان فقط.

الإجازات المتبقية في 2020

وبعد الحصول على إجازة 6 أكتوبر، فأن الإجازة الرسمية للقطاع العام والخاص الوحيدة المتبقية في 2020، هي يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الذي يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف، وسيتم ترحيلها إلى الخميس الذي يليها والذي يوافق 29 أكتوبر.

ترحيل الإجازات الرسمية

وكانت مجلس الوزراء قرر سابقًا، ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وذلك في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وبدأت تطبيق هذا النظام بداية من 30 يونيو التي مُنحت الخميس بدلًا من الثلاثاء، بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

وتصل عدد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص والعام، 16 يومًا سنويًا، وخلال العام الجاري، حصل العاملين على 14 إجازة رسمية، وكانت آخر إجازة حصل عليها العاملون هي الخميس 20 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية، وسوف يحصل العاملون على إجازة يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى النصر الذي يأتي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، احتفالًا بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لتحرير سيناء، وبذلك يبقى للعاملين يوم واحد فقط إجازة رسمية يمكنهم الحصول عليه يوم الخميس 29 أكتوبر للقطاع العام، فيما يتم تنظيمه بما يتناسب مع القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي.