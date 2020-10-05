أبو هشيمة يتكفل بسداد 876 "رسوم تصالح على مخالفات البناء" ببني سويف

رحّب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمبادرة رجل الأعمال "أحمد أبوهشيمة" عضو مجلس الشيوخ، التي أعلن فيها مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من مواطني المحافظة بسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بتخفيف العبء عن غير القادرين.

و ثمّن المحافظ، المبادرة التي تعتبر باكورة تعاون المجتمع المدني مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك يجسد التكاتف وتضافر الجهود في الفترة الراهنة، التي يعمل الجميع فيها بروح الفريق الواحد، وفي إطار منظومة عمل متكاملة تحت رعاية مباشرة من القيادة السياسية، والتي تترجمها الحكومة لخطوات عملية وبدعم ومساندة من المجتمع المدني بمختلف فئاته .

وحرص المحافظ على اعتماد المرحلة الأولى من المبادرة التي تتضمن سداد كامل قيمة التصالح لعدد 876 أسرة من غير القادرين بمحافظة بني سويف، على أن يتم حصر تلك الأسر بمعرفة لجنة مختصة من المحافظة، ويكون مبينا بالحصر قيمة المخالفة لكل حالة (بصفة نهائية) .

كما أشاد أبوهشيمة بالتيسيرات التي تقدمها محافظة بني سويف، خاصة الدعم الذي وجده من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والتشجيع على تنفيذ هذه المبادرة التي تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطن البسيط، مشيرا إلى أن العدد الذي تم الإتفاق عليه بمركز سمسطا يعد مرحلة أولى تليها مراحل أخرى بكل أرجاء وقرى المحافظة، وحسب قاعدة البيانات التي سوف توفرها المحافظة.