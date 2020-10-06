المأذونين: نورد لخزينة الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا.. وحقوقنا ضايعة

كشف الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، عن مفاجأة كبيرة، مؤكدا أن المأذونين أعضاء نقابة المأذونين الشرعيين، وعددهم 4600 مأذون في جميع أنحاء الجمهورية، يوردون لخزينة الدولة سنويا ما يقرب من مليار و250 ألف جنيه، قيمة رسوم وإجراءات لعقود الزواج والطلاق بكافة أنواعه.

نقيب المأذونين: مستقبل أولادنا وأسرنا غامض ونطالب بمعاش وتأمينات

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أنه على الرغم من ذلك، لم يجد المأذونون القانون الذي يحمي مستقبل أولادهم وأسرهم، موضحا أن المأذون هو النقابي الوحيد في مصر الذي ليس له معاش شهري من التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن النقابة العامة للمأذونيين الشرعيين، بالتنسيق مع وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون المأذونين، لمجلس النواب في دورته الحالية، ولكن لم تتم مناقشته والبت فيه حتى الآن.

وتابع أن المأذونين طالبوا في مشروع القانون الجديد، بتحديد أجر ثابت للمأذون نظير كل عقد قران، لا يقل عن 1000 جنيه، يزيد 10% كل خمس سنوات ليتناسب مع التغيرات المادية والاجتماعية، موضحا أن اللائحة القانونية التي يعمل بها المأذون حاليا هي لائحة 1955، والتي خلت نصوصها مما يحمي المأذونين من الأخطار والتعرض لأي ظروف اجتماعية أو صحية طارئة أو سيئة، مؤكدا أنه لا تأمين صحي ولا اجتماعي للمأذون يضمن له ولأسرته الحماية.

وأضاف أن أجر المأذون منذ إقرار لائحة 1955 ليس ثابتا، وإنما يتم بشكل ودي وعرفي، بنسبة مئوية على المؤخر.

من جانبه أكد أحمد عبدالفتاح حسن نقيب المأذونين الشرعيين بالسنبلاوين، أن مشروع قانون تشغيل المأذونين الموجود حاليا بمجلس النواب، سيكون طوق النجاة للمأذونين، لأنه يتضمن مواد قانونية، تحافظ على قيمة ومكان المأذون الشرعي، وتحفظ له مكانته في المجتمع، فضلا عن تأمين مسقبله ومستقبل أولاده بخضوعه للرعاية الاجتماعية ، عبر طريق التامين الاجتماعي عليه وهو ما يترتب عليه حصوله على معاش شهري عند وصول عمره إلى سن فوق الـ70، وخضوعه للتأمين الصحي والرعاية الصحية مثله ليتساوى في هذه الحقوق على موظفي الدولة والقطاعين العام والخاص .

وأضاف نقيب مأذوني السنبلاوين أن مشروع القانون الجديد لتشغيل المأذونين، سيحل الكثير من المشاكل التي يواجهها المأذونون الشرعيون ، سواء بتحديد الاختصاص المكاني لكل مأذون، أو بخضوعهم لجميع أنواع الرعاية، فضلا عن تقنين عمل المأذون أمام القانون والدستور وحفظ حقوقه المادية والمعنوية، بتحديد الأجر المادي مقابل عقود القران والطلاق.