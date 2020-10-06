حظك اليوم الثلاثاء 6 -10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعد علم الأبراج من العلوم المتخصصة القائمة بذاتها، إذ يدرس حركات النجوم والأفلاك بناءً على أسس علمية صحيحة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مالية وإنجاز أعمال معلقة فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتواصل بصورة أفضل مع من تحب ومناسب أيضا لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تتحسن الأجواء وتحدد جيدا أهدافك وتجتهد، ويمدك الفلك بأفكار ممتازة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والتألق والجاذبية وتستطيع أن تفتن الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، واليوم عليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وتضع النقاط فوق الحروف، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للعصبية وللتسرع في الغضب وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق مكاسب وتزن الأمور بعقلانية وتتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك يمنحانك قوة سحر ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف والوقت مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تقبل بالمتاح وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يجعلك مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وقد تضع الأساس لبداية جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.