رئيس "التميز العلمي بالقومي للبحوث": سعيد بتكريمي وشكرا لتقدير الدولة

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2019، إن فوزه بالجائزة من قبل أكاديمية البحث العلمي هو بمثابة دافع وتحفيز له لاستكمال مشواره العلمي في الأبحاث على الفيروسات، مؤكداً أن تقدير الدولة للعلم والعلماء شيء إيجابي وحافز معنوي، قائلا: "تشجيع للبحث العلمي على النهوض واستكمال المسيرة وشكراً للدولة على التقدير لباحثيها وعلمائها وأنا سعيد بالتكريم".

وأوضح على في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تقدم للجائزة بعدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بالفيروسات والتي تم إنتاجها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الجائزة التقديرية مجمل الأبحاث التي تم العمل عليها في الفيروسات، مؤكداً انه يسعى الفترة المقبلة في الانتهاء من بعض الأبحاث الجديدة التي تتعلق بكورونا فيروس " كوفيد 19"، مؤكداً ان المركز قطع شوطاً كبيراً في الأبحاث عليها والتي انتهت بتحضير أول لقاح مصري لكورونا " covied vacc1".

وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالأمس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال ويبكس لمن لم يستطيع الحضور إلى مقر الأكاديمية أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 109 جوائز وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريماً من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام، 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي الرواد والمرأة لعام 2019، بإجمالي 690 ألف جنيه، وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، التي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019، بلغ عدد الفائزين 41 فائزا، لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد، إلى مليون و190 ألف جنيه، وهي الجوائز المقدمة من الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري، لدعم البحث العلمى.