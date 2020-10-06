حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بشخصية مرحة تجذب الآخرين إليه، يحب الجمال والوئام والسلام، ويحاول دائمًا إبقاء الجميع سعداء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق مكاسب وتزن الأمور بعقلانية وتتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك يمنحانك قوة سحر ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.