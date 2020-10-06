"الوطنية": غرامة 100 ألف جنيه ودعوى قضائية ضد "مخالفي الدعاية"

انطلقت أمس، رسمياً، الدعاية لانتخابات مجلس النواب، القوائم والفردى، انتظاراً لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين قريباً، فيما تبدأ لجان الرصد والمتابعة التى شكلتها الهيئة، عملها لمراقبة حملات المرشحين الدعائية لعدم حدوث أى تجاوزات أو مخالفات.

وترصد تلك اللجان المخالفات التى تقع فى كل دائرة وفق الضوابط والمحددات والمحظورات التى وضعتها الهيئة للمرشحين، ولديها الصلاحيات بإجراء المعاينة اللازمة للممارسات وتقدير القيمة النقدية للتبرعات التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وكذلك مراجعة سجل حسابات الدعاية، فى ضوء القرار الذى نص على عدم زيادة قيمة التبرعات على 5% من إجمالى قيمة الدعاية سواء كانت تبرعات مالية، أو عينية، يتلقاها المرشح من أشخاص طبيعيين أو أحزاب.

وتعرض كل لجنة تقاريرها على الأمانة العامة، وتشمل حصر جميع الوقائع ومظاهر المخالفة، حيث يتولى الجهاز التنفيذى إعداد تقارير بالمخالفة وعرضها على الهيئة لتقوم بإحالتها إلى النيابة العامة، وقد تصل العقوبة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، إضافة إلى تحريك دعوى قضائية ضد المخالف.

ولم تنته الكشوف النهائية للمرشحين حتى مثول الجريدة للطبع، بعد تعديل هذه الكشوف وفق الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، على الطعون المقدمة إليها حيث تم حذف أسماء مرشحين، وإضافة آخرين، وفق الأحكام القضائية الصادرة. وأكدت مصادر بالهيئة أنها عدلت أرقام المرشحين فى الكشوف الجديدة، التى أعلنت، أمس، بسبب الإضافات والحذف. بينما يبدأ تلقى طلبات تنازل المرشحين غداً، الأربعاء، بعد نشر الكشوف النهائية.

"الإدارية العليا" تصدر 46 حكماً نهائياً بشأن الانتخابات: رفضت "حساسين" وأرجأت حسم مصير "ضياء"

وعقدت «الإدارية العليا»، الدائرة الأولى، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حسين نائب رئيس المجلس، أمس، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإدارى بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات. ورفضت المحكمة، الطعن المقدم من سعيد حساسين، على حكم أول درجة القاضى باستبعاده من السباق الانتخابى، وتأييد قرار محكمة القضاء الإدارى، التى أشارت إلى انتفاء شرط حسن السمعة. وتضمنت الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ٤٦ طعناً قضت فيها المحكمة بالرفض، وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة ٧ طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل فى 28 طعناً لجلسة أمس، من بينها الطعن المقدم من النائب ضياء الدين داود، ولم تصدر المحكمة أى أحكام حتى مثول الجريدة للطبع.

وبدأ عدد من المرشحين حملاتهم الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين المواطنين خاصة قبل انتهاء اللجان القضائية من إصدار القائمة النهائية للمرشحين وقبل البدء الرسمى فى فترة الدعاية الانتخابية.

ووضعت محافظة الإسكندرية عدداً من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، التى تم إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولى أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها، وذلك مع الاستعداد لإعلان الكشوف الانتخابية النهائية وبدء عملية الدعاية الانتخابية.