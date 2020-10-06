مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة اليوم
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 6 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:25
أذان الظهر 11:43
أذان العصر 03:04
أذان المغرب 05:35
أذان العشاء 06:52
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:29
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:09
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:57
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:24
أذان الظهر 11:43
أذان العصر 03:03
أذان المغرب 05:34
أذان العشاء 06:52
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 03:03
أذان المغرب 05:34
أذان العشاء 06:51
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:25
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:05
أذان المغرب 05:35
أذان العشاء 06:53