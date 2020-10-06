مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 6 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:04

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء 06:52

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:09

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء 06:57

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:24

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:03

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء 06:52

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:23

أذان الظهر 11:42

أذان العصر 03:03

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء 06:51

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:05

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء 06:53