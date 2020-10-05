باحث: العالم يفقد كل مضاداته الحيوية بحلول 2050 بسبب إفراط استخدامها

حذر الدكتور عمر الحلفاوي أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجاينا الكندية، من كثرة استخدام المضادات الحيوية، لكن بدأت تظهر بكتيريات مقاومة، ومضادة للمضادات الحيوية، كما أن عددًا كبيرًا من البشر لم يعد يتأثر بها.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن العالم سيفقد المضادات الحيوية الموجودة في الأسواق في الفترة الحالية، مع الوقت: "مش قدامنا وقت كبير عشان نوصل لمرحلة إننا معندناش أي مضاد حيوي فعال، وبحلول عام 2050 ممكن ميبقاش عندنا أي مضاد حيوي، بسبب الاستخدام المفرط، وهناك بعض أنواع البكتيريا التي تستطيع التغذي على المضادات الحيوية".

وشدد، على أهمية استخدام المضادات الحيوية في الحالات الضرورية فقط، محذرًا من مجموعة الانفلونزا التي تتكون من 4 حبات دوائية، وقال إنها قد تكون تسببت في تدمير عائلات كاملة من المضادات الحيوية بمصر وأفقدتها فاعليتها على الجسم.

وتابع: "إذا لم نحصل على المضاد الحيوي بطريقة صحيحة، فإن جزءً البكتيريا في أجسادنا ستظل باقية في الجسم بعد أن تعرفت على المضاد الحيوي، ولذلك فإنها ستعرف كيف تتعامل معه في المرة القادمة، وبالتالي لن يفيد الجسم الحصول عليها".

وأشار، إلى أنه يجب الحصول على المضادات الحيوية في حالات الإصابة ببكتيريا وليس الفيروسات على غرار فيروس كورونا، كما يجب اختيار المضاد الحيوي بناءً على العدوى.