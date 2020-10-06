"التنمية المحلية": 50% من العقارات المخالفة بالجمهورية تقدمت للتصالح

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد المتقدمين لطلبات التصالح مليون و700 ألف طلب حتى الآن، كما أن المرحلة الأولى حتى 14 يوليو 2020 كان المتقدم 500 ألف ولكن بداية من هذا التاريخ وصل العدد إلى مليون و700 ألف بإجمالي 3 ملايين و160 ألفا أي نحو 50 % من العقارات المخالفة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن التصالح يتم بخطى سريعة ويتبقى حتى الآن نحو مليون وربع المليون وحدة مخالفة لم يتقدم أصحابها للتقدم رغم اقتراب موعد انتهاء التصالح نهاية أكتوبر الجاري، وهناك 195 ألف طلب تصالح في البحيرة ثم المنوفية 169 ألف ثم القليوبية 166 ألف طلب ثم الدقهلية 119 ألف طلب ثم الشرقية 114 ألف طلب ثم الجيزة 103 آلاف طلب.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة يأتيها تقرير يومي عن المحافظات وسجلت اليوم الشرقية المركز الأولى في التصالح بحصيلة 2057 طلب يليها الغربية 1875 ثم البحيرة 1718 ثم محافظات الجيزة ثم القاهرة.

وأوضح أن الأموال المحصلة ستذهب 25% منها للخزنة العامة الدولة، 25 % للصندوق الاجتماعي والمشروعات 39% للمحتفظات لزيادة قدراتها الذاتية لإنجاز مشروعات البنية التحتية من صرف صحي وإنارة وطرق محلية وسيتم استخدام الجزء الأكبر من أجل دعم لفات الصخة والتعليم داعيا الجميع إلى التصالح للحفاظ على ثروته العقارية لأن ذلك يعد صك ملكية يتيح الحصول على قرض ويمكن الشخص من بيع العقار.