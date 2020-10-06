"مرشح الشباب" يتبرع بثلث تكلفة حملته الانتخابية لعلاج المرضى بأسيوط

أعلن أحمد الشناوي، مرشح الشباب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، عن تبرعه بحوالي 30% من تكلفة حملته الانتخابية لصالح المرضى من أبناء الدائرة، بتقديم خدمات طبية بالمجان، بالتنسيق مع المراكز والمستشفيات بمختلف أرجاء محافظة أسيوط، بالإضافة إلى تسهيل حصول المرضى على الأدوية من الصيدليات بسعر مخفض أو بالمجان، للأكثر احتياجا.

كما أعلن المرشح عن بدء مبادرة بناء وتجهيز المنازل المهدمة والآيلة للسقوط، في إطار مبادرات عدة، بدأها أحمد الشناوي من عدة شهور.

وقال "الشناوي"، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الدعاية قد تكون من أهم وسائل توصيل الرسائل للناخبين، ولكن العمل الميداني والخدمي هو الأهم على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يتشرف باستقبال أي استفسارات أو مقترحات وأفكار لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لخدمة المواطنين.

وعبر الأهالى عن سعادتهم بما يقدمه أحمد الشناوي من مساعدات؛ لتخفيف العبء عنهم، مشيرين إلى أن أفضل مساعدة هي المساهمة في علاج مريض، خاصة إذا كان لا يملك ثمن العلاج: "في كثير من الحالات لا يجدون سرنجة في مستشفي الكلي بالنخيلة في أبو تيج.. المرضي الغلابة بتشتري على حسابها".

في سياق آخر، أعلن المرشح أحمد الشناوي، عن تنظيم مؤتمرا جماهيريا، مساء اليوم، بمنطقة العزبة المستجدة بمدينة أبو تيج.

يذكر أن أحمد الشناوي، رجل أعمال، من أبناء عائلة "هاشم خليل"، ذات السمعة الطيبة والكبيرة بمركز أبو تيج، ومحافظة أسيوط، واشتهر عنهم مشاركتهم في الأعمال الخيرية.