انتصار السيسي: سيظل يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"إنه سيظل يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ، فهو لا يمثل فقط نصراً عسكرياً، بل كان مثالاً على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض وتحقيق السلام.

اضافت رحم الله أبطالنا وأبناءنا وكل من روى بدمائه تراب سيناء المقدس دفاعا عن الوطن.