انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي "مجهولين" بمنيا القمح وأبو كبير

قررت النيابة العامة في مركزي منيا القمح وأبو كبير، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة سيدة "مجهولة"، تم العثور عليها وسط الزراعات بدائرة مركز منيا القمح، تبين تفحم الجزء العلوي من جسمها، وتشريح جثة "مسن"، عثر عليه الأهالي أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بمدينة أبو كبير.

تعود الواقعة الأولى إلى تلقي مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطار من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغ من أهالي قرية "زهرة شرب"، التابعة للمركز، بالعثور على جثة امرأة في بداية العقد الثالث من العمرن ملقاة داخل قطعة أرض زراعية، وتبين إصابتها بحروق وتفحم الجزء العلوي من جسمها.

ورجحت التحريات والمعاينة الأولية أن الجثة تعود لإحدى سيدات القرية، متزوجة منذ عدة سنوات، بشخص يقيم في قرية أخرى، بدائرة مركز منيا القمح أيضاً، ومحبوس حالياً على ذمة قضية مخدرات.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً ثانياً من مأمور مركز شرطة أبو كبير، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لرجل "مجهول"، أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بنطاق مدينة أبو كبير.

وتبين من التحريات أن الجثة لشخص يُدعى "ع. أ. أ."، 60 سنة، كان يعيش بمفرده في إحدى شقق العقار، وصعد إلى السطح لإصلاح طبق "الدش"، إلا أنه توفي لحظة وجوده على السطح، ولم يمكن للسكان التعرف على جثته بسبب حدوث تغير في ملامح الوجه، نظراً لتواجد الجثة في الشمس لفترات طويلة، قبل أن يعثر الأهالي عليها.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت نيابات منيا القمح وأبو كبير، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب وشمال الشرقية، بانتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيداً لإصدار تصريح بالدفن، وطلبت سرعة تحريات الشرطة، واستدعاء الشهود.